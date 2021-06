Der Vizepräsident der EU-Kommission, Timmermans, hat die Einigung auf eine Reform der EU-Agrarpolitik verteidigt.

Er persönlich hätte sich eine stärkere Förderung der ökologischen Landwirtschaft gewünscht, sagte Timmermans, der auch Klimaschutzkommissar ist, im Deutschlandfunk. Viele Mitgliedstaaten hätten aber weniger gewollt. Insofern könne er mit den nun vereinbarten 25 Prozent gut leben. Der EU-Kommissar zeigte sich überzeugt, dass sich durch die Reform auf allen Bauernhöfen viel ändern werde. Die meisten Landwirte hätten verstanden, dass sie in eine ökologische Richtung mit weniger Pestiziden gehen müssten.



Die EU-Staaten und das Europaparlament hatten sich darauf geeinigt, die Verwendung der Direktzahlungen an Landwirte künftig zu einem Viertel an Umweltauflagen zu knüpfen. Umweltschutzorganisationen und die Grünen hatten die Pläne als unzureichend kritisiert.

