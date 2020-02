Deutschland und Frankreich haben an Russlands Präsident Putin appelliert, sich für einen sofortigen Stopp der Kämpfe in der syrischen Provinz Idlib einzusetzen.

Am Rande des EU-Gipfels in Brüssel wurde mitgeteilt, Bundeskanzlerin Merkel und Präsident Macron hätten in einem Telefonat mit dem Kremlchef ein Ende der Gefechte und den Zugang von Hilfsorganisationen zu den Bedürftigen verlangt.

Weiteren Angaben zufolge erklärten Merkel und Macron ihre Bereitschaft, sich gemeinsam mit Präsident Putin und seinem türkischen Kollegen Erdogan zu treffen, um an einer politischen Lösung der Krise zu arbeiten.