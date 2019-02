Die Nato-Staaten bereiten sich nach Angaben von Generalsekretär Stoltenberg auf eine Zukunft ohne den INF-Abrüstungsvertrag vor.

Man werde jedoch bis August alles versuchen, um das Abkommen zu retten, sagte Stoltenberg bei einem zweitägigen Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses in Brüssel. Dabei soll über mögliche Konsequenzen aus der Auflösung des INF-Vertrags beraten werden. Stoltenberg bezeichnete die Stationierung neuer konventioneller Waffensysteme in Europa als eine Option auf wachsende Bedrohungen durch Russland. Verteidigungsministerin von der Leyen schließt auch eine atomare Nachrüstung nicht aus. Sie sagte, es müsse mit einem Mix an Maßnahmen reagiert werden. Dabei gehe es nicht nur um militärische Fragen, sondern auch um wirtschaftliche und politische.



Die USA und Russland werfen sich gegenseitig Verletzungen des INF-Vertrags vor und hatten ihn Anfang Februar aufgekündigt. Einigen sich beide Seiten nicht doch noch auf den Erhalt, läuft der Vertrag im August automatisch ab.