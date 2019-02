Die Nato hat die Beitrittsverhandlungen mit der künftigen Republik Nordmazedonien abgeschlossen.

Ein entsprechendes Dokument wurde am Vormittag in Brüssel unterzeichnet. Danach wird die Nato künftig 30 Mitglieder haben. Der Beitritt wird möglich, weil sich Skopje nach einem jahrelangen Streit mit Griechenland bereit erklärt hat, das Land in Nordmazedonien umzubenennen. Dies soll nach der Ratifizierung des Nato-Beitrittsprotokolls in Griechenland erfolgen. Dieser Schritt könnte nach Angaben aus Athen bereits gegen Ende der Woche erfolgen.



Zudem wurde bekanntgegeben, dass die NATO zu ihrem 70-jährigen Bestehen im Dezember ein Gipfeltreffen in London ausrichtet. Daran wird auch US-Präsident Trump teilnehmen.