Die Staats- und Regierungschefs der 30 NATO-Staaten kommen heute in Brüssel zu einem Gipfeltreffen zusammen.

Erstmals nimmt US-Präsident Biden an der Runde teil. Er strebt eine Normalisierung der unter seinem Vorgänger Trump angespannten Beziehungen zwischen der Allianz und den Vereinigten Staaten an. Bei dem Gipfeltreffen sollen die Weichen für eine Reform des Militärbündnisses gestellt werden. Konkret könnte eine Überarbeitung des derzeitigen strategischen Konzepts in Auftrag gegeben werden.



Bei den Beratungen dürfte es auch um die Frage gehen, wie die NATO mit dem militärischen Aufstieg Chinas umgehen soll. Ein weiteres Thema wird die Unterstützung Afghanistans nach dem endgültigen Abzug der NATO-Truppen sein.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.