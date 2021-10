Die Nato-Verteidigungsminister haben sich auf eine neue Strategie zur Abschreckung Russlands geeinigt.

Der Generalsekretär des Verteidigungsbündnisses, Stoltenberg, sagte in Brüssel, man stärke die Allianz mit besseren und modernisierten Plänen. Die Strategie zielt darauf ab, auf gleichzeitige Angriffe Russlands im Baltikum und in der Schwarzmeer-Region vorbereitet zu sein. Nato-Vertreter betonten, dass sie nicht davon ausgehen, dass ein russischer Angriff unmittelbar bevorstehe. Die Regierung in Moskau wirft ihrerseits der Nato vor, mit ihren strategischen Vorbereitungen Europa zu destabilisieren. Westliche Diplomaten halten dem entgegen, dass Russland fortgeschrittene Waffensysteme entwickele und Truppen und Rüstungsgüter näher an die Nato-Außengrenzen verlege.



Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte im Deutschlandfunk gesagt, man stelle insbesondere Verletzungen des Luftraums über den baltischen Staaten fest, aber auch zunehmende Übergriffigkeiten rund um das Schwarze Meer.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.