Die Nato-Verteidigungsminister wollen heute zum Abschluss ihres zweitägigen Treffens in Brüssel über Pläne für eine weitere Stärkung des Militärbündnisses beraten.

Vorgesehen ist, die Reaktions- und Verteidigungsfähigkeit bestehender Streitkräfte bis 2020 deutlich zu erhöhen. So sollen je 30 Einheiten von Heer, Luftwaffe und Marine so trainiert und ausgerüstet werden, dass sie in einer Krisensituation innerhalb von 30 Tagen einsatzbereit wären. Zudem soll es bei dem Treffen um die Zusammenarbeit mit der EU gehen.



Gestern hatten die Nato-Verteidigungsminister darüber beraten, wie man sich künftig besser gegen Cyber-Angriffe wappnen und auch in der Lage sein will, zurückzuschlagen. Generalsekretär Stoltenberg erklärte, virtuelle Attacken seien künftig integraler Bestandteil eines jeden militärischen Konflikts. Er erwarte, dass nach Großbritannien und Dänemark auch andere Länder dem Bündnis ihre Cyber-Kapazitäten zur Verfügung stellten.