Die Nato hat acht russischen Diplomaten die Akkreditierung entzogen.

Diese arbeiteten für den russischen Geheimdienst, erklärte die Nato in Brüssel. Gleichzeitig wurde die Größe des russischen Teams, das im Nato-Hauptquartier arbeiten kann, deutlich reduziert. Statt 20 dürfen künftig nur noch zehn Personen akkreditiert sein.



Die Beziehungen zwischen der Nato und Russland sind zunehmend angespannt. Zuletzt hatte die Militärallianz vor drei Jahren sieben russische Diplomaten im Zusammenhang mit dem Fall Skripal ausweisen lassen. Der ehemalige Doppelagent und seine Tochter waren in Großbritannien bei einem Giftanschlag schwer verletzt worden. Die Täter nutzten dabei nach Ermittlungen in Nato-Staaten den in Russland entwickelten Kampfstoff Nowitschok. Moskau streitet jegliche Verantwortung für das Attentat ab.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.