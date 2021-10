Die Nato will ihre militärischen Abwehrfähigkeiten stärken.

Generalsekretär Stoltenberg sagte nach einem Treffen der 30 Verteidigungsminister der Allianz, es würden neue Zielvorgaben zur Bündnisverteidigung erarbeitet. Damit solle sichergestellt werden, dass das Bündnis weiterhin die richtigen Kräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort habe. Des Weiteren hätten sich die Minister auf eine neue Strategie zur Abschreckung Russlands geeinigt. Diese ziele darauf ab, auf gleichzeitige Angriffe Russlands im Baltikum und in der Schwarzmeer-Region vorbereitet zu sein. Die Nato wirft Russland vor, fortgeschrittene Waffensysteme zu entwickeln und Truppen sowie Rüstungsgüter näher an ihre Außengrenzen zu verlegen. Die Regierung in Moskau hält ihrerseits der Allianz vor, mit ihren strategischen Vorbereitungen Europa zu destabilisieren.



Heute setzen die Verteidigungsminister ihre Beratungen fort. Auf der Tagesordnung steht insbesondere das künftige Verhältnis des Bündnisses zur Europäischen Union.

