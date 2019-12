EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat zum Beginn ihrer Amtszeit die Verantwortung für Europa hervorgehoben.

In Brüssel sagte die CDU-Politikerin, es gelte - so wörtlich -, "Europa stärker zu hinterlassen, als wir es geerbt haben". EU-Ratspräsident Michel betonte, die Menschen in Europa hätten viele Hindernisse überwunden, um in Wohlstand und Freiheit zu leben.



Die neue EU-Kommission unter der Präsidentschaft von der Leyens hat heute, mit einmonatiger Verspätung, ihre Arbeit aufgenommen. Die Verzögerung war entstanden, weil zunächst drei Kandidaten für Kommissarsposten ausgetauscht werden mussten. Das EU-Parlament hatte sie abgelehnt.