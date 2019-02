In Brüssel treffen sich am Vormittag erneut die Brexit-Unterhändler der EU und Großbritanniens.

Bei den Gesprächen soll es unter anderem um neue Vorschläge britischer Abgeordneter zum umstrittenen Backstop gehen. Dabei handelt es sich um eine Garantieklausel für eine offene Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland. May hatte diese Klausel im Austrittsvertrag akzeptiert, findet dafür aber keine Mehrheit im britischen Parlament und will deswegen eine Änderung erreichen.



Der Backstop wird vor allem von den Brexit-Hardlinern abgelehnt. Sie fürchten, dass das Vereinigte Königreich auf unabsehbare Zeit an die EU gebunden bliebe.