Wegen der islamistischen Anschläge in Brüssel im März 2016 müssen sich zehn Verdächtige vor Gericht verantworten.

Den Männern werde vor dem Brüsseler Schwurgericht der Prozess gemacht, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sechs der Verdächtigen, darunter der 32-jährige Salah Abdeslam, stehen derzeit auch in Frankreich wegen der Terrorangriffe in Paris vom November 2015 vor Gericht.



Bei den Anschlägen am Brüsseler Flughafen und in einer Metrostation am 22. März 2016 waren 32 Menschen getötet und 340 weitere verletzt worden. Den Ermittlern zufolge gehen die Angriffe auf das Konto derselben Terrorzelle wie die Anschläge in Paris wenige Monate zuvor.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.