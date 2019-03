Fast fünf Jahre nach dem Anschlag auf das Jüdische Museum in Brüssel ist ein angeklagter Franzose schuldig gesprochen worden.

Ein belgisches Gericht verurteilte ihn wegen "terroristischen Mordes". Die Jury sah es als erwiesen an, dass der 33-Jährige im Mai 2014 zwei Museumswärter und zwei israelische Besucher erschoss. Er war kurz vorher radikalisiert aus Syrien zurückgekehrt, wo er an der Seite islamistischer Extremisten gekämpft haben soll.



Die Verkündung des Strafmaßes steht noch aus. Ein weiterer Angeklagter wurde von dem Gericht in Brüssel wegen Beihilfe schuldig gesprochen.