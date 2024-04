EU will mit der Türkei wieder über Migration und Visaerleichterung verhandeln. (www.imago-images.de)

Die EU habe ein strategisches Interesse an einem stabilen Umfeld im östlichen Mittelmeer und einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung, heißt es in der Abschlusserklärung des EU-Gipfels. Bundeskanzler Scholz sagte, die EU-Kommission habe jetzt ein Mandat, um Verhandlungen über ein Migrationsabkommen sowie im Gegenzug über Visaerleichterungen für Türken in der EU zu führen. Auch eine Modernisierung der Zollunion zwischen der EU und der Türkei dürfte thematisiert werden. Das türkische Außenministerium kritisierte, dass die Europäische Union auch die Zypern-Frage erörtern will. Zuletzt waren Gespräche zwischen der EU und Ankara wegen Rückschritten bei der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ausgesetzt worden.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.