Heute soll der offizielle Anfang vom Ende der britischen EU-Mitgliedschaft eingeläutet werden: Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollen auf einem Sondergipfel in Brüssel den Vertrag zum Brexit billigen. Der britisch-spanische Streit um Gibraltar war gestern Abend rechtzeitig ausgeräumt worden.

Der Gipfel will auch eine Erklärung zu den künftigen Beziehungen beider Seiten verabschieden. Am Abvend hatte Großbritannien Spanien zugesichert, es auch auch nach dem Brexit in Entscheidungen über das britische Überseegebiet Gibraltar einzubinden. Die Regierung in Madrid hatte gedroht, anderenfalls dem Vertrag nicht zuzustimmen. Damit war auch der Sondergipfel zeitweise in Frage gestellt.



Die britische Premierministerin May kam am Abend in Brüssel noch einmal mit dem EU-Ratsvorsitzenden Tusk und Kommissionspräsident Juncker zusammen. Sie betonte anschließend, Gibraltar bleibe britisch. Darauf beharrte auch die Regierung Gibraltars. Der spanische Ministerpräsident Sanchez hatte zuvor erklärt, sein Land werde nach dem Brexit die - Zitat - "Entkolonialisierung" der Halbinsel verfolgen. Spanien fordert seit langer Zeit die Rückgabe Gibraltars.