Spaniens Wirtschaftsministerin Calviño wird sich für den Vorsitz der Eurogruppe bewerben.

Das kündigte die Regierung in Madrid an. Der einflussreiche Posten muss im Juli neu besetzt werden, weil der bisherige Vorsitzende, der Portugiese Centeno, Anfang Juni als Finanzminister seines Landes zurückgetreten war. Calviño wäre die erste Frau auf diesem Posten. Die spanische Politikerin ist seit Mitte 2018 Wirtschaftsministerin und hat langjährige Erfahrungen in der EU-Kommission in Brüssel gesammelt. - Der oder die Vorsitzende der Eurogruppe koordiniert die Beratungen der Finanz- und Wirtschaftsminister der 19 Länder mit der gemeinsamen Währung. Zudem müssen bei strittigen Themen Kompromisse ausgelotet werden.