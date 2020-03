Die Ausbreitung des Coronavirus hat die Debatte über den Sitz des Europaparlaments neu entfacht.

Hintergrund ist die gestrige Entscheidung von Parlamentspräsident Sassoli, aufgrund der Gesundheitsrisiken die nächste Plenarsitzung in Brüssel statt in Straßburg abzuhalten. Der Vorsitzende der SPD-Europaabgeordneten, Geier, sagte dazu, dies solle immer so sein. Man müsse darüber nachdenken, Straßburg als weiteren Parlamentssitz aufzugeben. Der Reisezirkus zwischen den beiden Städten sei ineffizient und müsse aufhören. Auch der CDU-Europapolitiker Liese plädierte für zukünftig einen Standort des EU-Parlaments.



Gesundheitsminister Spahn sprach sich trotz der raschen Verbreitung des Coronavirus gegen Reisebeschränkungen innerhalb der Europäischen Union aus. Derartige Bestimmungen seien nach wie vor nicht angemessen, sagte er anlässlich eines Sondertreffens der EU-Gesundheitsminister in Brüssel.



Das Coronavirus belastet zunehmend auch die deutsche Wirtschaft. Der Aktienindex DAX verlor heute weitere vier Prozentpunkte. Dies ist der niedrigste Stand seit August 2019. Bundeswirtschaftminister Altmaier lud seine Länderkollegen für Dienstag zu einem Krisentreffen ein.



Der Kurznachrichtendienst Twitter verschärfte seine Kommentarrichtlinien. Es sei untersagt, Personen aufgrund einer Coronavirus-Infektion zu entmenschlichen, teilte ein Unternehmenssprecher mit. Entsprechende Tweets würden ab sofort gelöscht.



In den USA änderte die Katholische Kirche ihre Rituale. Bis auf weiteres werde beim Abendmal nicht mehr aus einem Kelch getrunken, heißt es in einer Mitteilung der Bischöfe. Auch solle auf den Handschlag beim Friedensgruß verzichtet werden.