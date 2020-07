Der Sondergipfel der EU-Staaten in Brüssel dauert immer noch an. Konsens gibt es aber bereits bei der Ausgestaltung des Corona-Hilfsfonds für besonders von der Krise betroffene Mitgliedsländer.

Anstatt 500 Milliarden würden nur noch 390 Milliarden Euro an Zuschüssen eingeplant, berichten mehrere Nachrichtenagenturen übereinstimmend. Zusätzlich sollen 360 Milliarden Euro an Krediten zur Verfügung gestellt werden. An der Gesamtsumme des Fonds in Höhe von 750 Milliarden Euro ändert sich demnach nichts. Vor allem die sogenannten "sparsamen Länder" Österreich, Schweden, Finnland, Dänemark und die Niederlande hatten zuvor auf eine Verringerung der Zuschüsse gepocht.



Auch beim langfristigen EU-Haushalt liegt ein Kompromissvorschlag vor. Insgesamt geht es um rund 1,8 Billionen Euro. Für das Konjunktur- und Investitionsprogramm müsste die EU erstmals in großer Dimension gemeinsame Schulden aufnehmen.