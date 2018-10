Das war wahrscheinlich die beste Idee, die im Rahmen dieses EU-Gipfels geboren worden ist: Auf die Grand Place mit ihren prächtigen Barockbauten zu gehen, in Brüssels gute Stube also, und ein Bier zu trinken. So wie es Angela Merkel und Emmanuel Macron mit den Regierungschefs von Luxemburg und Belgien, Xavier Bettel und Charles Michel, gemacht haben. Einfach hinsetzen, durchatmen, abwarten – und ein Trappistenbier schlürfen. Zur Lösung des größten Problems der EU können sie nämlich derzeit nichts beitragen. Ob der Brexit geregelt durch ein Abkommen abläuft, und so der erwartbare Schaden minimiert wird, oder ob an der Grenze zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich am 29. März 2019, dem Brexit-Datum, das Chaos ausbricht, das haben sie nicht in der Hand.

Knackpunkt bleibt der Backstop

Die Bausteine, die für einen Austrittsvertrag notwendig sind, der das Chaos vermeiden würde, die liegen auf dem Tisch. Zusammenfügen muss sie Theresa May. Doch dazu ist sie nicht – oder hoffentlich: noch nicht – in der Lage. Die EU besteht auf dem sogenannten Backstop, dieser Versicherungspolice dafür, dass an der Grenze zwischen Irland und Nordirland keine Grenzkontrollen eingeführt werden. Das ist die EU den Menschen in beiden Teilen Irlands schuldig, schließlich ist sie Garantiemacht für das Friedensabkommen aus dem Jahr 1998. Theresa May hat den Backstop akzeptiert, mehr noch sie scheint auch eingesehen zu haben, dass er nicht zeitlich limitiert sein kann, denn eine Versicherungspolice mit Verfallsdatum versichert gegen gar nichts.

Lösung liegt auf der Insel

Kurz vor dem Gipfel hat die EU London eine Verlängerung der Übergangsphase angeboten. Also jener Zeitperiode, die nach dem Brexit dafür genutzt werden soll, einen neuen Handelsvertrag zwischen beiden Seiten auszuhandeln. Der soll dann auch eine endgültige Regelung der irischen Grenzfrage umfassen. Die Logik dieses Angebots ist klar: Wenn mehr Zeit für die Aushandlung des Handelsvertrags zur Verfügung steht, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die auf der Insel so unbeliebte Versicherungspolice namens Backstop jemals in Anspruch genommen werden muss.

May ohne Mehrheiten machtlos

Kaum waren die Ideen vorsichtig ventiliert, dröhnte die übliche Ablehnung über den Kanal. Die irischen Protestanten, Mays Koalitionspartner, wollen keinen unbefristeten Backstop akzeptieren, die Brexit-Hardliner in Mays eigener Partei keine verlängerte Übergangsperiode. Die oppositionelle Labourpartei weigert sich, der Premierministerin im Interesse des Landes zu helfen. Und so bleibt, trotz aller bei den Brexit-Verhandlungen ventilierten, neuen Ideen, alles beim Alten: Theresa May ist nicht in der Lage, für irgendetwas im Londoner Unterhaus eine Mehrheit zu erhalten. Ein Problem, das nur auf der Insel, nicht aber in Brüssel gelöst werden kann. Also war´s wirklich keine so schlechte Idee, den gestrigen Abend in Brüssel mit einem kühlen Bier ausklingen zu lassen.

Peter Kapern (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Peter Kapern, geboren 1962 in Hamm, Westfalen. Studium der Politikwissenschaften, der Philosophie und der Soziologie in Münster. Volontariat beim Deutschlandfunk. Moderator der Informationssendungen des Dlf, 2007 bis 2010 Leiter der Redaktion Innenpolitik, Korrespondent in Düsseldorf, Tel Aviv und Brüssel.