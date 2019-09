US-Außenminister Pompeo hält sich zu Gesprächen mit Vertretern der Europäischen Union und der Nato in Brüssel auf.

Das bestätigte die amerikanische Botschaft am Abend. Pompeo kam am Abend zunächst zu einem Treffen mit der künftigen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zusammen. Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit, erklärte der US-Politiker. Für morgen sind unter anderem Begegnungen von Pompeo mit Nato-Generalsekretär Stoltenberg und dem künftigen EU-Außenbeauftragten Borrell geplant.



Die lange sehr engen Beziehungen zwischen den USA und der EU sind durch Meinungsverschiedenheiten etwa in der Iranpolitik belastet.