US-Außenminister Blinken hat den Nato-Partnern eine abgestimmte Entscheidung über den Abzug aus Afghanistan zugesagt.

Die neue US-Regierung habe ihre Bewertung noch nicht abgeschlossen, sagte Blinken auf einem Treffen der Nato-Außenminister. Präsident Biden habe aber bereits darauf verwiesen, dass ein vollständiger Abzug zum 1. Mai schwierig sein werde. Diesen Termin hatte der frühere US-Präsident Trump in Aussicht gestellt. Bisher haben aber die Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban nicht zum Erfolg geführt. In Afghanistan sind noch etwa 10.000 Nato-Soldaten stationiert, darunter 1.100 Bundeswehrangehörige.



Blinken bekräftigte auch die US-Kritik am Pipeline-Projekt Nord Stream 2. Er werde mit Bundesaußenminister Maas über das Thema sprechen. Zudem stellte er klar, dass er gekommen sei, um ein unerschütterliches Bekenntnis der USA zur Nato auszudrücken. Die Außenminister der 30 Nato-Staaten sind heute zum ersten Mal seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder persönlich in der Brüsseler Bündniszentrale zusammengekommen.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.