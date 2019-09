Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gibt am Mittag bekannt, wer in ihrer Kommission welche Aufgaben übernehmen soll. Sie hat insgesamt 13 Frauen und 14 Männer benannt. Die Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Barley, kündigte eine genaue Überprüfung an.

Barley sagte im ZDF, die Abgeordneten würden genau hinschauen, welche Fachressorts den einzelnen Personen zugewiesen würden. Explizit nannte die SPD-Politikerin den umstrittenen ungarischen Kandidaten Trócsányi. Er habe als früherer Justizminister die rechtsstaatswidrige Justizreform mitgetragen.



Einige Namen von designierten Kommissionsmitgliedern sind bereits bekannt geworden. Der ehemalige CDU-Europaabgeordnete Brok verwies auf die französische Kandidatin Goulard, den Italiener Gentiloni und den Iren Hogan. Sie weckten die Hoffnung, dass es eine gute Kommission werde, sagte Brok im Deutschlandfunk.



Das Europaparlament wird über die Personalvorschläge abstimmen. Geplant ist, dass die neue Kommission ihre Arbeit am ersten November aufnimmt.



Das vor dem EU-Austritt stehende Großbritannien hat keinen Vertreter nominiert.