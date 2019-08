Die künftige EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist in Brüssel mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban zusammengekommen.

Dabei ging es um die Arbeitsschwerpunkte von der Leyens, deren Amtszeit am 1. November beginnt. Im Anschluss an das Treffen sprach die CDU-Politikerin auf Twitter von einem guten Gespräch. In Sachen Migration habe man darin übereingestimmt, dass ein Neustart und pragmatische Lösungen notwendig seien. Von der Leyen will sich vorrangig um den Klimaschutz sowie die Wirtschafts- und Migrationspolitik kümmern.



In der noch amtierenden EU-Kommission gilt Ungarn als eines der Sorgenkinder. Kritiker werfen der Regierung Orban den Abbau von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vor.