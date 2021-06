Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich auf die Freigabe von rund drei Milliarden Euro zur Unterstützung von Flüchtlingen in der Türkei geeinigt.

Das teilte Bundeskanzlerin Merkel in Brüssel mit. Darüber hinaus sollten auch Jordanien und der Libanon entsprechende Gelder erhalten. Die Türkei reagierte enttäuscht auf die Beschlüsse. Die Erklärung sei weit hinter dem zurückgeblieben, was erwartet oder notwendig gewesen wäre, teilte das Außenministerium in Ankara mit. Es fügte hinzu, die Türkei habe ihrerseits mehr als ihren Teil zum Abbau von Spannungen und der Wiederaufnahme des Dialogs und der Zusammenarbeit beigetragen.

Merkel scheitert mit Russland-Vorschlag

Nach Abschluss des EU-Gipfels äußerte sich die Kanzlerin enttäuscht darüber, dass es bei dem Treffen keine Mehrheit für die Wiederaufnahme von direkten Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Putin gab. Sie betonte, wenn man über die Souveränität der EU spreche, müsse man auch bereit sein, seine Interessen selbst vorzubringen und sich nicht nur von US-Präsident Biden über dessen Treffen mit Putin kurz informieren zu lassen. Die Staats- und Regierungschefs hatten beschlossen, einen Plan für weitere Maßnahmen gegen Russland erstellen zu lassen, darunter auch Wirtschaftssanktionen. Moskau bedauert die Absage der EU an einen Gipfel mit Präsident Putin.

Kritik an Ungarn

Überschattet wurde der Gipfel von einem Streit über das neue ungarische Gesetz zur Homosexualität, das viele EU-Staaten scharf ablehnen. Luxemburgs Premierminister Bettel sagte, das Gesetz gehe sehr weit in Richtung Zensur. Vielleicht habe man auf dem Gipfel zumindest verhindern können, dass auch andere Länder diesen Weg einschlügen.

Themen waren außerdem die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie und die Fortschritte bei der Bankenunion. Merkel zeigte sich nach dem Treffen zuversichtlich, dass die Wirtschaftskraft der EU bald wieder auf dem Niveau sei, das sie vor der Pandemie gehabt habe. Wichtig sei, weitere Covid-19-Rückschläge zu vermeiden.

