Wasserdampf steigt aus dem belgischen Atomkraftwerk Tihange. (Archivbild) (picture alliance/ dpa/ Oliver Berg)

Medienberichten zufolge verständigte sich darauf die Sieben-Parteien-Koalition in Brüssel. Der Beschluss bedeute aber nicht den Ausstieg aus der Atomenergie, hie es weiter. Demnach hält Belgien an seinem Vorhaben fest, etwa 100 Millionen Euro in die Forschung an "erneuerbaren und klimaneutralen Energien" zu investieren - moderne Technologien für Atomkraft eingeschlossen.

Rund 40 Prozent des in Belgien erzeugten Stroms gehen bislang auf die Atomkraft zurück. Das Land verfügt derzeit noch über zwei Kraftwerke mit Standorten im flämischen Doel und wallonischen Tihange. In der deutschen Grenzregion um Aachen hatte vor allem die Atomanlage in Tihange immer wieder für Proteste gesorgt, da sie als störanfällig gilt.

23.12.2021