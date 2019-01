In Brüssel haben erneut Tausende junge Menschen für eine bessere Klimaschutzpolitik demonstriert

Wie die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf Polizeiangaben berichtet, gingen rund 32.000 Schüler und Studenten während der Schulzeit auf die Straße. Es ist die dritte Auflage des so genannten "Marsches für das Klima" in Belgien. In der vergangenen Woche hatten rund 12.000 Jugendliche teilgenommen, beim ersten Mal 3.000.



Unter dem Motto "Fridays For Future" demonstrieren zudem seit Wochen weltweit Jugendliche für den Klimaschutz, auch in Deutschland. Für morgen sind weitere Aktionen geplant.