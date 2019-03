Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen einer Verschiebung des Brexit-Termins bis zum 22. Mai grundsätzlich zustimmen.

Das geht aus dem Entwurf für eine Abschlusserklärung des EU-Gipfels in Brüssel hervor, aus dem mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Der Termin läge unmittelbar vor der Wahl zum Europaparlament, die vom 23. bis zum 26. Mai dauert. Bedingung für den Aufschub sei, dass das britische Parlament dem bereits ausgehandelten Austrittsvertrag in der kommenden Woche zustimme.



Die Beratungen der EU-Staats- und Regierungschefs über den Wunsch der britischen Premierministerin May nach einer Verschiebung des Brexits dauern noch an. May hatte als Datum den 30. Juni vorgeschlagen. Der ursprüngliche Termin für den Austritt aus der Europäischen Union wäre der 29. März.



Bundeskanzlerin Merkel hatte heute im Bundestag angemahnt, die Rechtmäßigkeit der Europawahl dürfe nicht gefährdet sein. May schließt eine Teilnahme ihres Landes an der Wahl bislang aus.