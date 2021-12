EU-Kommission warnt vor Einschränkung der Pressefreiheit in Polen (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Aleksander Kalka)

Das vor wenigen Tagen vom Parlament in Warschau verabschiedete Gesetz stelle eine ernste Gefahr für die Meinungsfreiheit und den Pluralismus dar, sagte ein Kommissionssprecher in Brüssel. Nach Darstellung der polnischen Regierung soll das neue Gesetz die Medienlandschaft vor potenziell feindlichen Akteuren schützen. Kritiker sehen in der Novelle den Versuch, den kritischen Privatsender TVN mit seinem Nachrichtenkanal TVN24 zum Schweigen zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.