Die Freie Universität Brüssel ist die größte niederländischsprachige Universität in der belgischen Hauptstadt. (IMAGO / Belga / IMAGO / HATIM KAGHAT)

Wie die Nachrichtenagentur Belga berichtet, fiel die Entscheidung nach der Eskalation des Kriegs zwischen Israel und der Terror-Organisation Hamas im Gazastreifen. Bei dem betreffenden Projekt geht es um Künstliche Intelligenz. Die Universität in der belgischen Hauptstadt habe zudem beschlossen, alle sieben laufenden Forschungsprojekte zu überprüfen, an denen ein israelischer Partner beteiligt sei.

In den vergangenen Tagen war es in mehreren Ländern an Hochschulen zu Solidaritätsaktionen mit den Palästinensern im Gazastreifen gekommen, auch in Deutschland. Eine immer wieder gehörte Forderung seitens der Aktivisten ist die nach einer Beendigung der Forschungszusammenarbeit.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.