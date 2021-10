In Brunei hat das Gipfeltreffen der ASEAN-Staaten begonnen.

Eines der zentralen Themen wird die Lage in Myanmar sein. Der südost-asiatische Staatenverbund hatte die Militärmachthaber von der Konferenz ausgeschlossen. Begründet wurde dies unter anderem mit dem gewaltsamen Vorgehen des Militärs gegen die Opposition und gegen Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi.



Im Laufe der Woche wird US-Präsident Biden an dem Gipfel teilnehmen. Biden versucht, die Beziehungen zu den ASEAN-Staaten wieder zu verbessern. Unter seinem Amtsvorgänger Trump waren sie vernachlässigt worden. Ziel ist es auch, den Einfluss Chinas in der Region zurückzudrängen.



Zu den zehn ASEAN-Staaten gehören unter anderem Vietnam, Indonesien, Malaysia und Thailand.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.