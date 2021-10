Aus Protest gegen den Ausschluss ihres Oberbefehlshabers vom ASEAN-Gipfel ist die Militärführung von Myanmar der Veranstaltung ferngeblieben.

Dabei beriefen sich die Machthaber auf das bisherige Prinzip der ASEAN-Staaten, sich nicht in die inneren Angelegenheiten eines Mitgliedlandes einzumischen und im Konsens zu entscheiden. Der Verband südostasiatischer Staaten hatte den Ausschluss unter anderem mit dem gewaltsamen Vorgehen des Militärs gegen die Opposition und gegen Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi begründet. Die Lage in Myanmar wird auch ohne Präsenz der Militärführung eines der zentralen Themen des Treffens in Brunei sein. Außerdem geht es um den wachsende Einfluss Chinas in der Region.



Zu den zehn ASEAN-Staaten gehören unter anderem Vietnam, Indonesien, Malaysia und Thailand.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.