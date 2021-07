Klimaaktivisten haben im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel gegen den Bau eines Flüssiggasterminals protestiert.

In mehreren Gruppen demonstrierten sie insbesondere gegen die Nutzung von Fracking-Gas und für mehr Anstrengungen im Kampf gegen die Klimakrise. Dabei ging es nach Angaben der Veranstalter auch um Solidarität mit den besonders betroffenen Menschen des globalen Südens. Beteiligt waren unter anderem die Initiative Fridays for Future und die Organisation Ende Gelände. Unterstützt wurden die Proteste von der Grünen Jugend und der Linkspartei. Nach einem friedlichen Auftakt kam es mittags zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Die Teilnehmerzahl an der Aktion war auf 2.000 begrenzt.

