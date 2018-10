Die Bedrohung durch Cyberangriffe in Deutschland hat in den vergangenen Monaten weiter zugenommen.

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik schreibt in seinem heute vorgelegten Jahresbericht, die Zahl der bekannten Schadprogramme sei auf mehr als 800 Millionen gestiegen. Täglich kämen 390.000 neue Varianten hinzu. Damit werde auch ein Erfolg der Cyberattacken wahrscheinlicher. Die Betreiber kritischer Infrastrukturen in Deutschland stehen laut BSI besonders im Visier ausländischer Hacker. Von Juli 2017 bis Mai 2018 seien 145 Vorfälle gemeldet worden.



Laut dem Chaos Computer Club unternehmen Bundesregierung und Behörden zu wenig, um die Menschen vor den Gefahren der Informationstechnologien zu schützen. Die Politik berate sich vor allem mit Herstellern von IT-Systemen und frage, was diese brauchten, sagte CCC-Sprecher Garbsch im Deutschlandfunk.