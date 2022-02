Das Lagezentrum des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn (imago images / Sepp Spiegl)

Wie Behördenpräsident Schönbohm mitteilte, geht es an einen einheimischen E-Mail-Anbieter. Das Gütesiegel werde den Verbrauchern dabei helfen zu erkennen, wie sicher ein IT-Produkt sei, sagte Schönbohm beim 18. Deutschen IT-Sicherheitskongress in Bonn. In absehbarer Zeit würden weitere Zertifikate vergeben. Diese beruhen den Angaben zufolge auf Selbstverpflichtungen der Hersteller, die vom BSI auf Plausibilität hin überprüft werden.

Zur Eröffnung des Kongresses hatte Bundesinnenministerin Faeser erklärt, das BSI solle zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausgebaut werden und damit die föderale Zusammenarbeit erheblich verbessern. Bisher sei die Unterstützung des BSI in den Ländern nur im Einzelfall im Wege der Amtshilfe möglich.

Diese Nachricht wurde am 01.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.