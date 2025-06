Tagung in Berlin

Das BSW kritisiert die Aufrüstung in Deutschland. (picture alliance / Flashpic / Jens Krick)

Das BSW beschloss auf einer Klausurtagung in Berlin ein Sechs-Punkte-Papier, in dem es heißt: Es gebe im Bundestag keine wirkliche Opposition gegen die - so wörtlich - größte Aufrüstung in der Geschichte der Bundesrepublik. Die neue Bundesregierung sei mit einem "gigantischen schuldenfinanzierten Aufrüstungsprogramm" gestartet. Gleichzeitig verfalle die öffentliche Infrastruktur; Schulen, Krankenhäuser und Verkehrswege würden vernachlässigt. Das BSW kämpfe dafür, dass der Aufrüstungswahn gestoppt werde.

Zudem wird ein Ende deutscher Waffenlieferungen gefordert – sowohl an Israel als auch an die Ukraine. Kritisiert wird auch, dass die deutsche Außenpolitik blind den geopolitischen Interessen der USA folge. Deutschland brauche vielmehr eine Politik der Verständigung auf Augenhöhe – auch mit Russland.

