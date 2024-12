Vor Regierungsbündnis in Brandenburg: Dietmar Woidke (SPD) schüttelt Robert Crumbach (BSW) (Michael Bahlo/dpa)

Wie die Partei mitteilte, fiel das Votum einstimmig aus. Der SPD-Landesvorstand hatte bereits am vergangenen Freitag zugestimmt. Die rot-lila Koalition wäre die erste dieser Art in Deutschland. Neben dem Erhalt von Krankenhausstandorten wollen beide Seiten die Kindergartenjahre beitragsfrei stellen, Polizeikräfte aufstocken und illegale Migration eindämmen. Außerdem will sich die mögliche neue Brandenburger Regierung für eine diplomatische Lösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine einsetzen.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.