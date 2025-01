Migrationspolitik

BSW und FDP wollen zumindest teilweise gegen Unionsanträge im Bundestag votieren - AfD kündigt Zustimmung an

In der Debatte über die Vorschläge der Union für eine schärfere Migrationspolitik wollen BSW und FDP lediglich einen Teil der Vorschläge mittragen. Laut der Deutschen Presse-Agentur will die FDP-Fraktion am Mittwoch im Bundestag den Antrag für einen "Politikwechsel bei der Inneren Sicherheit" ablehnen.