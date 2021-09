Das Ergebnis der Bundestagswahl stößt im Ausland auf unterschiedliche Reaktionen.

Aus den USA kommen Glückwünsche an SPD-Kanzlerkandidat Scholz. US-Präsident Biden lobte Scholz für dessen Beständigkeit. Auch der spanische Regierungschef Sanchéz gratulierte Scholz und sprach von 'großartigen Ergebnissen'. Spanien und Deutschland würden weiter für ein starkes Europa und einen gerechten und grünen Wiederaufbau nach der Corona-Krise arbeiten.



Österreich äußerte sich zurückhaltender: Das Wahlergebnis lasse verschiedene Konstellationen zu, und die kommenden Wochen würden zeigen, wer künftig den Kanzler in Deutschland stellen werde, sagte der Bundeskanzler Kurz in Wien. Russland signalisierte Interesse an einem Ausbau der Beziehungen. Ein Kreml-Sprecher sagte, Deutschland und Russland eine die Einsicht, dass Probleme nur im Dialog gelöst werden könnten. Insbesondere die Grünen kritisieren immer wieder die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2. China äußerte sich zurückhaltend zum Wahlausgang in Deutschland. Man hoffe und erwarte, dass die neue deutsche Regierung ihre pragmatische und ausgewogene China-Politik fortsetze.



Die EU-Kommission betrachtet das knappe Wahlergebnis mit Sorge. Bis zur Bildung einer neuen Bundesregierung könne es dauern - und das könne bedeuten, dass größere Entscheidung auf EU-Ebene auf sich warten ließen, hieß es. Problematisch könnte das unter anderem für die jüngst vorgestellten Gesetzesprojekte zum Erreichen der EU-Klimaschutzziele sein. Auch die französische Regierung hoffe darauf, dass sich die Koalitionsverhandlungen in Berlin nicht zu sehr in die Länge ziehen würden, hieß es aus dem Élysée-Palast. Bereits vor der Abstimmung hatte Frankreich deutlich gemacht, dass wohl die FDP die Rolle des Königsmachers einnehmen werde und damit eine entscheidende Rolle in den Koalitionsverhandlungen spielen werde.



