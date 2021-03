Der Spielleiter der Oberammergauer Passionsspiele, Christian Stückl, hat die Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen bekommen.

Er wird damit für seinen Beitrag zur Verständigung zwischen Christen und Juden geehrt. Der Münchner Erzbischof Marx sagte in seiner Laudatio in Stuttgart, Stückl trage dazu bei, den christlichen Glauben ohne Antijudaismus zu verkünden und zu leben. Oberammergau sei in den letzten Jahrzehnten zu einem kraftvollen Zeichen gegen Antisemitismus geworden.



Die undotierte Buber-Rosenzweig-Medaille wird seit 1968 jährlich von den deutschen Gesellschaften für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit an Personen, Institutionen oder Initiativen vergeben, die sich in besonderer Weise für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen.

