Der Journalist Jürgen Kaube ist für sein Buch über den Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel mit dem Deutschen Sachbuchpreis 2021 ausgezeichnet worden.

In der Begründung der Jury heißt es, Kaube schildere den Philosophen so elegant wie ironisch als Mann, der die Widersprüche der Umbruchzeit um 1800 wahrnehme, durchdenke, und doch auch immer wieder ihr revolutionäres Potenzial verkenne. Der 58-jährige Kaube ist als Mitherausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zuständig für das Feuilleton des Blatts.



Mit [der|deutschlandfunkkultur.de/neue-auszeichnung-fuer-literatur-juergen-kaube-gewinnt.1895.de.html?dram:article_id=498781] zum ersten Mal verliehenen[ Auszeichnun|deutschlandfunkkultur.de/neue-auszeichnung-fuer-literatur-juergen-kaube-gewinnt.1895.de.html?dram:article_id=498781]g will die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels herausragende, in deutscher Sprache verfasste Sachbücher würdigen, die Impulse für die gesellschaftliche Auseinandersetzung geben. Der Preis ist mit insgesamt 42.500 Euro dotiert, 25.000 davon gehen an den Preisträger Kaube. Sieben weitere Autorinnen und Autoren in der Finalrunde erhalten jeweils 2.500 Euro. Unter den acht Nominierten war auch die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim mit ihrem Buch "Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit".

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.