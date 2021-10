Die Absage einer Lesung aus einem Buch über den chinesischen Staatschef Xi Jinping in Hannover und Duisburg ist scharf kritisiert worden.

Die Leitung der Leibniz Universität Hannover nannte die Absage "nicht akzeptabel, befremdlich und unverständlich". Auch von FDP und CDU in Niedersachsen kam Kritik. Die Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges wollten übermorgen ihre Biografie "Xi Jinping - der mächtigste Mann der Welt" in einer Online-Lesung parallel in Hannover und Duisburg vorstellen. Die den Universitäten angegliederten Konfuzius-Institute sollten die Lesungen organisieren. Laut Medienberichten erhielten diese jedoch kurzfristig die Anweisung aus China, dass die Lesungen auf keinen Fall stattfinden dürften. Zur Begründung der Absage hieß es, dass über Xi Jingping nicht als normalen Menschen gesprochen oder geschrieben werden dürfe. Der Staatschef wird in China geradezu kultisch verehrt.



Das Konfuzius-Institut ist eine staatliche chinesische Bildungsorganisation und ist dem Ministerium für Bildung unterstellt. Offizielles Ziel ist es, die chinesische Sprache und Kultur zu fördern und einen kulturellen Austausch zu ermöglichen. In Deutschland gibt es rund 20 Konfuzius-Institute. Sie sind oft deutschen Hochschulen angegliedert.