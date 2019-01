Politiker der AfD sind bei der heutigen Gedenkveranstaltung im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald nicht willkommen.

Der Direktor der "Stiftung Gedenkstätte Buchenwald", Knigge, schrieb in einem Brief an die Fraktion der AfD im Erfurter Landtag, Vertretern der Partei werde die Teilnahme an einer Kranzniederlegung der Thüringer Landesregierung und des Landtags verwehrt. Zur Begründung verwies Knigge auf Äußerungen des Fraktionschefs der AfD, Höcke. Dieser hatte 2017 wörtlich eine "dämliche Bewältigungspolitik" in Deutschland kritisiert und "eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert. Höcke hat Hausverbot in Buchenwald. Knigge beklagt, dass aus der AfD-Fraktion keinerlei Distanzierung von Höckes Positionen bekannt geworden sei. - In Buchenwald wurden während der NS-Zeit etwa 56.000 Menschen getötet.