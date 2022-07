Nach dem Absägen von Erinnerungsbäumen

Jens-Christian Wagner, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (dpa/Martin Schutt)

Die Bäume in der Nähe der KZ-Gedenkstätte waren unter anderem den Kindern gewidmet, die in Buchenwald umgekommen sind. Der Leiter der Stiftung, Wagner, erklärte, man sei entsetzt über den gezielten Angriff auf das Gedenken. Dies sei ein Schlag ins Gesicht der Opfer und ihrer Angehörigen. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sprach von einer feigen Tat. Wenn Bäume abgesägt würden, weil man die Erinnerung an die Gräueltaten auslöschen wolle, dann begehe man die Tat erneut, so Ramelow. Er kündigte an, dass er sich an der Neupflanzung beteiligen werde.

Diese Nachricht wurde am 21.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.