Im Steinbruch des ehemaligen NS-Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar ist ein unterirdischer Stollen entdeckt worden.

Es handele sich um einen rudimentären Gang, der augenscheinlich nicht fertiggestellt wurde, sagte die Thüringer Archäologin Sczech dem Mitteldeutschen Rundfunk. Laut einem Bericht des Senders war der etwa 10 bis 15 Meter lange Stollen leer.



In der Endphase des Zweiten Weltkrieges hatte die SS von Häftlingen mehrere Stollen in dem Steinbruch graben lassen. Im April 1945 wurden zwei davon durch die US-Armee geöffnet. Dabei fand man tonnenweise Raubgut der SS, das unter anderem aus dem Vernichtungslager Auschwitz stammte. Seit Jahren gab es Spekulationen, dass es weitere Stollen mit möglicherweise bedeutendem Inhalt geben könnte. Vor wenigen Tagen wurden deshalb die neuen Grabungen gestartet.



Das KZ Buchenwald auf dem Ettersberg bei Weimar wurde 1937 errichtet. Bis zu seiner Befreiung am 11. April 1945 waren in dem Konzentrationslager fast 280.000 Menschen inhaftiert. Mehr als 56.000 Menschen kamen dort ums Leben.