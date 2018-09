Dabei wollten die Herausgeber und die 18 Autoren ganz unterschiedliche Musikformen darstellen: Nicht nur Kunstmusik, sondern auch Pop, Rock, Jazz, Weltmusik, so der Musikwissenschaftler Bleek. Das Buch richte sich auch an ein musikinteressiertes Publikum, das nicht unbedingt Zeit und Lust habe ein Buch von Anfang bis Ende zu lesen. "Der Leser hat die Möglichkeit sich durch das Dickicht seinen Weg zu bahnen und zu entscheiden, wie er dieses Buch lesen möchte und in welcher Intensität", sagte der Leiter des Education-Programms des Klavier-Festivals Ruhr.

Buchinformationen:

"Musik. Ein Streifzug durch 12 Jahrhunderte", hrsg. v. Tobias Bleek und Ulrich Mosch, Bärenreiter 2018, 34,95 Euro.