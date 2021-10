Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sieht Kinder- und Jugendbücher sowie Kochbücher als Gewinner der Corona-Pandemie.

Die Vorsteherin des Vereins, Schmidt-Friderichs, sagte Stuttgarter Zeitungen, Kinder hätten offenbar die frei gewordene Zeit mit Büchern gefüllt. Auch Kochbücher hätten profitiert, weil mehr Menschen zu Hause gekocht hätten. Insgesamt habe die Literaturbranche unter der Corona-Pandemie jedoch gelitten. Wenige Tage vor der Frankfurter Buchmesse erklärte Schmidt-Friderichs, sie könne nicht ausschließen, dass gedruckte Bücher aufgrund des gestiegenen Papierpreises teuerer würden.



Die Frankfurter Buchmesse findet vom 20. bis 24. Oktober wieder in Präsenz statt, allerdings corona-bedingt in einer kleinen Ausgabe. Erlaubt sind höchstens 25.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Gastland in diesem Jahr ist Kanada.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.