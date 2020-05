Der Börsenverein des Deutschen Buchhandels hat bemängelt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer mehr Sendeplätze für Buchthemen streicht.

In den Programmen von ARD und ZDF hätten Bücher massiv an Sichtbarkeit eingebüßt, sagte die Vorsitzende des Börsenvereins, Schmidt-Friderichs, in Frankfurt am Main. Literatur und das Gespräch darüber trügen aber zu einer freien, demokratischen Gesellschaft bei. Schmidt-Friderichs bezog sich auf die Ankündigung des Norddeutschen Rundfunk, die seit 30 Jahren laufende Sendung "Bücherjournal" zum Jahresende einstellen zu wollen. ARD und ZDF hätten zudem in den vergangenen Jahren Sendungen wie "Lesezeichen", "Lesenswert Sachbuch" oder "Die Vorleser" gestrichen. Ähnliche Kritik äußerten Literatur-Experten und die Autorenvereinigung PEN.