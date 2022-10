Im Vorfeld der Frankfurter Buchmess erhielt Kim de l'horizon den Deutschen Buchpreis 2022. (Arne Dedert / dpa / Arne Dedert)

Sie findet das erste Mal seit dem Beginn der Coronapandemie wieder überwiegend als Präsenzveranstaltung und dauert bis Sonntag. Ab morgen wird die weltweit größte Bücherschau für Fachbesucher geöffnet sein und ab Freitag für das breite Publikum. Gastland ist in diesem Jahr Spanien. Der spanische König Felipe und seine Frau Letizia nehmen in Anwesenheit von Bundespräsident Steinmeier an der Eröffnung teil. Zum Abschluss der Messe wird traditionell der Friedenspreises des Deutschen Buchhandels verliehen. In diesem Jahr wird der ukrainische Schriftsteller, Dichter und Musiker Serhij Schadan ausgezeichnet. Bereits gestern Abend erhielt Kim de l'Horizon aus der Schweiz für den Debütroman "Blutbuch" den Deutschen Buchpreis.

