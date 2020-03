Die Ausbreitung des neuen Coronavirus hat bisher kaum Auswirkungen auf die Leipziger Buchmesse.

Bislang habe es nur eine Absage gegeben, sagte Buchmesse-Sprecherin Ruth Justen. Es handele sich um einen Aussteller der integrierten Comicmesse Manga-Comic-Con. Dessen Hauptquartier in Tokio habe weltweit die Teilnahme an Großveranstaltungen verboten. Die Leipziger Buchmesse findet vom 12. bis 15. März statt. Es werden rund 2.500 Aussteller erwartet und damit ähnlich viele wie im Vorjahr.



In den vergangenen Tagen waren wegen der steigenden Infektionszahlen mehrere große Messen abgesagt oder verschoben worden, darunter die Tourismusbörse ITB in Berlin. In Frankreich wurde die Pariser Buchmesse wegen des Coronavirus verschoben. Sie sollte Ende März stattfinden.