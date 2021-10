Im Rahmen der Frankfurter Buchmesse ist der Deutsche Jugendliteraturpreis vergeben worden.

Als bestes Kinderbuch überzeugte die Kritikerjury Marianne Kaurins Roman "Irgendwo ist immer Süden". In der Sparte Jugendbuch gewann die Graphic Novel "Sibiro Haiku" von Jurga Vilé aus Litauen. Der Preis in der Kategorie Bilderbuch ging an den Titel "Unsichtbar in der großen Stadt" des kanadischen Autors und Illustrators Sydney Smith. Gewinner bei den Sachbüchern ist "100 Kinder" von Christoph Drösser, illustriert von Nora Coenenberg. Für ihr Gesamtwerk wurde die Übersetzerin von "Asterix" und "Lucky Luke", Gudrun Penndorf, ausgezeichnet.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.